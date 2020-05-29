В Тульской области разрешили официальные мероприятия численностью более 30 человек
В регионе смогут проводить и публичные слушания
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В Тульской области до 15 июня продлено действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности. Это сделано для снижения рисков распространения коронавируса.
Вместе с тем разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.
Остальные массовые мероприятия остаются под запретом до 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU