В Тульской области разрешили официальные мероприятия численностью более 30 человек

29 Май 2020 2020-05-29T17:58:18+03:00

В регионе смогут проводить и публичные слушания

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В Тульской области до 15 июня продлено действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности. Это сделано для снижения рисков распространения коронавируса.

Вместе с тем разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.

Остальные массовые мероприятия остаются под запретом до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU