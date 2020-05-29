В Тульской области разрешили заниматься спортом на открытом воздухе

29 Май 2020 2020-05-29T17:50:43+03:00

Разрешительные меры вступают в силу с 1 июня

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Жителям Тульской области разрешили заниматься спортом на открытом воздухе на всех плоскостных сооружениях. Разрешительные меры вступают в силу с 1 июня.

Смогут возобновить тренировки профессиональные спортсмены. Также откроются конноспортивные центры, центры активного отдыха, стрелковые клубы.

Для прогулок будут снова доступны общественные пространства населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU