29 Май 2020 2020-05-29T17:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Обязательная самоизоляция для жителей Тульской области старше 65 лет продлена. 29 мая Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Обязательная самоизоляция будет действовать до 11 июня. Пожилые люди не должны покидать дома за исключением обращения за экстренной помощью, похода в магазин и выгул животных.

ИСТОЧНИК KP.RU