Тульский предприниматель получил штраф за открытый магазин в условиях коронавируса

30 Май 2020 2020-05-29T17:11:47+03:00

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В Киреевском районе индивидуального предпринимателя Алимова О.Н. осудили за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Несмотря на действующие запреты в связи с развитием коронавируса, предприниматель продолжал осуществлять продажу товаров в магазине «Полина», расположенному в Киреевске на ул.Чехова, д.6 «д».

Суд признал его виновным и назначил штраф в 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU