В Тульской области бойцы СОБР и ОМОН нейтрализовали условных преступников в лесу

29 Май 2020 2020-05-29T16:01:18+03:00

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Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН нашли и нейтрализовали условных вооруженных преступников в зданиях и лесистой местности.

Спецназовцы также отработали разведывательно-поисковые действия, изучили методику и способы скрытного передвижения, а также оказание доврачебной помощи и эвакуацию раненых.

Все эти профессиональные навыки бойцы совершенствовали в ходе проведения тактико-специального занятияв ходе проведения тактико-специального занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU