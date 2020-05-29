В Тульской области бойцы СОБР и ОМОН нейтрализовали условных преступников в лесу
Спецназовцы провели тактико-специальные учения
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН нашли и нейтрализовали условных вооруженных преступников в зданиях и лесистой местности.
Спецназовцы также отработали разведывательно-поисковые действия, изучили методику и способы скрытного передвижения, а также оказание доврачебной помощи и эвакуацию раненых.
Все эти профессиональные навыки бойцы совершенствовали в ходе проведения тактико-специального занятияв ходе проведения тактико-специального занятия.
ИСТОЧНИК KP.RU