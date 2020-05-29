В Тульской области не поделили дорогу "Chery" и "ГАЗель"
В аварии пострадали трое
Изменить размер текста:
29 мая в 07.40 на 208 км трассы М-2 "Крым" Щекинского района произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись автомобиль "Chery" под управлением 22-летнего молодого человека и "ГАЗель", за рулем которого находился 55-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель "Chery" и его пассажир, 23-летний молодой человек. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены. Также был госпитализирован водитель автомобиля "ГАЗель".
ИСТОЧНИК KP.RU