В Тульской области не поделили дорогу "Chery" и "ГАЗель"

29 Май 2020 2020-05-29T15:43:25+03:00

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29 мая в 07.40 на 208 км трассы М-2 "Крым" Щекинского района произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись автомобиль "Chery" под управлением 22-летнего молодого человека и "ГАЗель", за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель "Chery" и его пассажир, 23-летний молодой человек. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены. Также был госпитализирован водитель автомобиля "ГАЗель".

ИСТОЧНИК KP.RU