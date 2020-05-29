Водолазы обследуют водоемы Тульской области
Водолазы МЧС России обследуют акватории запланированных к открытию пляжей Тульской области. При проведении обследования сотрудники регионального спасательного ведомства извлекают из воды различный мусор и предметы, которые могут быть опасны для отдыхающих
По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа, что означает его готовность к купальному сезону.
Только при наличии заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения можно использовать водный объект.
ИСТОЧНИК KP.RU