Водолазы обследуют водоемы Тульской области

29 Май 2020 2020-05-29T15:37:30+03:00

Из воды извлекают различный мусор и опасные предметы

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Водолазы МЧС России обследуют акватории запланированных к открытию пляжей Тульской области. При проведении обследования сотрудники регионального спасательного ведомства извлекают из воды различный мусор и предметы, которые могут быть опасны для отдыхающих

По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа, что означает его готовность к купальному сезону.

Только при наличии заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения можно использовать водный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU