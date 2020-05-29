Двое туляков отправятся в колонию за вымогательство

29 Май 2020 2020-05-29T12:55:44+03:00

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В Туле 22-летний и 23-летний молодые люди признаны виновными в вымогательстве. Под угрозой применения насилия они получили от мужчины 150 тысяч рублей в уплату несуществующего долга перед общей знакомой.

В ходе судебного следствия фигуранты уголовного дела ущерб добровольно возместили.

Суд назначил каждому 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU