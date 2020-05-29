Двое туляков отправятся в колонию за вымогательство
Суд назначил каждому 2,5 года лишения свободы
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В Туле 22-летний и 23-летний молодые люди признаны виновными в вымогательстве. Под угрозой применения насилия они получили от мужчины 150 тысяч рублей в уплату несуществующего долга перед общей знакомой.
В ходе судебного следствия фигуранты уголовного дела ущерб добровольно возместили.
Суд назначил каждому 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU