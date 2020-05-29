2020-05-29T12:45:09+03:00
Происшествия

В Туле мошенник выманил 837 тысяч рублей у пенсионерки

Полицейские устанавливают личность злоумышленника
Мария ВЛАСОВА
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В Советском округе Тулы мошенник позвонил 73-летней женщине и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность. По его словам, избежать ее можно, если срочно передать деньги.

Тулячка поверила, а сразу же сделала всё, что требовал неизвестный для передачи денег в размере 837 тысяч рублей.

Позднее женщина узнала, что её родственник не нуждался в финансах, у него не возникало никаких конфликтов, и от его имени никто не звонил. Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и ещё раз просят туляков быть внимательными, незамедлительно сообщать о случаях обнаружения признаков мошенничества, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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