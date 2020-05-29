Житель Тульской области стащил телефон забытый на лавочке около храма

29 Май 2020 2020-05-29T12:34:04+03:00

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В Туле 53-летняя женщина оставила мобильник без внимания на лавочке около храма. Этим воспользовался прохожий и забрал телефон. Обнаружив, что стала жертвой кражи, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение предполагаемого злоумышленника. К краже оказался причастен 42-летний безработный житель Киреевского района. Похищенное обнаружено и изъято. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU