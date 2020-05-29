В Туле на ул. Степанова столкнулись легковушка и трактор

29 Май 2020 2020-05-29T11:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

28 мая в 23.10 на улице Степанова в Туле произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo» столкнулся с трактором «JCB ABM» под управлением 28-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Фольксваген Поло», 18-летняя девушка. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU