2020-05-29T11:47:35+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадали два подростка

Водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

28 мая в 05-35 на 3 км дороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» Суворовского района произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra» съехал на обочину, а затем наехал на дерево. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Opel»: 17-летний юноша и 19-летний молодой человек. Они получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области бойцы СОБР и ОМОН нейтрализовали условных преступников в лесу
В Тульской области не поделили дорогу "Chery" и "ГАЗель"
Водолазы обследуют водоемы Тульской области
Двое туляков отправятся в колонию за вымогательство
В Туле мошенник выманил 837 тысяч рублей у пенсионерки
Житель Тульской области стащил телефон забытый на лавочке около храма
В Туле на ул. Степанова столкнулись легковушка и трактор
В Тульской области в ДТП пострадали два подростка
29 мая в Туле остались без воды дома на ул. Серова и Каракозова
Погода в Туле 29 мая: облачно с прояснениями, дождь и +17 градусов
В инфекционном госпитале в манеже тульского стадиона "Арсенал" потушили условный пожар
МЧС предупредило туляков о сильном дожде и грозе
Житель Тульской области украл у собутыльника портмоне
Населенные пункты Большой Тулы обработали от борщевика Сосновского
Тульская область названа в числе регионов с наименьшим давлением на бизнес
В Тульской области подготовили 1 922 койки для пациентов с коронавирусом