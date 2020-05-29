В Тульской области в ДТП пострадали два подростка

29 Май 2020 2020-05-29T11:47:35+03:00

Изменить размер текста: A A

28 мая в 05-35 на 3 км дороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» Суворовского района произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra» съехал на обочину, а затем наехал на дерево. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Opel»: 17-летний юноша и 19-летний молодой человек. Они получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU