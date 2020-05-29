29 мая в Туле остались без воды дома на ул. Серова и Каракозова

29 Май 2020 2020-05-29T10:41:57+03:00

Это связано с аварийно-восстановительными работами

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29 мая с 08.00 без холодной воды остались дома по ул. Серова 8, 10, 12, Каракозова, 68 (котельная), 69, 70, Марата, 162а, ч/сектор: Каракозова 38-58, Патронная 49-87, Декабристов 55-99. Это связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Каракозова-Калинина.

В этот же день отключили воду с 10-00 на ул. Тимирязева д.д. 101а, 101б, 99, 99а, 70, пр-т Ленина д. 87/8. Причина – работы на пр. Ленина, 87/8.

Вода вернется в дома по окончании работ. Возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU