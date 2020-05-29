2020-05-29T10:41:57+03:00
Общество

29 мая в Туле остались без воды дома на ул. Серова и Каракозова

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 мая с 08.00 без холодной воды остались дома по ул. Серова 8, 10, 12, Каракозова, 68 (котельная), 69, 70, Марата, 162а, ч/сектор: Каракозова 38-58, Патронная 49-87, Декабристов 55-99. Это связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Каракозова-Калинина.

В этот же день отключили воду с 10-00 на ул. Тимирязева д.д. 101а, 101б, 99, 99а, 70, пр-т Ленина д. 87/8. Причина – работы на пр. Ленина, 87/8.

Вода вернется в дома по окончании работ. Возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
29 мая в Туле остались без воды дома на ул. Серова и Каракозова
Погода в Туле 29 мая: облачно с прояснениями, дождь и +17 градусов
В инфекционном госпитале в манеже тульского стадиона "Арсенал" потушили условный пожар
МЧС предупредило туляков о сильном дожде и грозе
Житель Тульской области украл у собутыльника портмоне
Населенные пункты Большой Тулы обработали от борщевика Сосновского
Тульская область названа в числе регионов с наименьшим давлением на бизнес
В Тульской области подготовили 1 922 койки для пациентов с коронавирусом
Шесть тульских лагерей готовы к приему детей
В Тульской области директор продуктового магазина не платил запрлату продавцу
В Тульской области убрали стихийную свалку после вмешательства прокуратуры
Директора школы в Тульской области обвиняют в мошенничестве
Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
В Туле лже-соцработники украли у 95-летней пенсионерки 800 тысяч рублей
«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
Туляки стали чаще обращаться с просьбой обеспечить их бесплатными продуктами
В Туле появятся две новые автостанции
Тулячка заколола ножом сожителя
В Туле на ул. Демонстрации кронируют деревья
Репетиция Парада Победы 2020 в Туле: тренировки начнутся с 3 июня
Выпускники тульских центров образования получат золотые знаки ГТО
В Туле скончалась из-за коронавируса санитарка инфекционного госпиталя
В Туле откроются семь мест отдыха
Часть мероприятий к 500-летию Тульского кремля пройдет онлайн
В Туле представитель цыганского этноса попался на кражах из автомобилей
На должность бизнес-омбудсмена в Тульской области переназначен Александр Головин
Кампус тульского педуниверситета продезинфицировали
В Тульской области «Volkswagen» вылетел в кювет