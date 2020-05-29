2020-05-29T09:46:18+03:00
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В инфекционном госпитале в манеже тульского стадиона "Арсенал" потушили условный пожар

В учениях приняли участие более 100 медицинских работников госпиталя
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Пожарно-тактические учения прошли в госпитале, оборудованном на территории стадиона «Арсенал».

Цель учений - обучить медиков в экстренной ситуации эвакуировать максимальное число людей до прибытия пожарной охраны. В них приняли участие более 100 медицинских работников госпиталя.

По легенде возгорание произошло в одном из секторов госпиталя. До прибытия подразделений медики самостоятельно вывели большую часть условных пациентов. Еще 2 человека остались в задымленном помещении госпиталя. Этих пострадавших с помощью спасустройств спасли звенья газодымозащитной службы и передали скорой помощи. Одну из пострадавших поместили в защитный бокс для транспортировки инфицированных больных.

По итогам учений принято решение об организации постоянного круглосуточного дежурства пожарно-спасательного отделения на территории госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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