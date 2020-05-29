В инфекционном госпитале в манеже тульского стадиона "Арсенал" потушили условный пожар
Пожарно-тактические учения прошли в госпитале, оборудованном на территории стадиона «Арсенал».
Цель учений - обучить медиков в экстренной ситуации эвакуировать максимальное число людей до прибытия пожарной охраны. В них приняли участие более 100 медицинских работников госпиталя.
По легенде возгорание произошло в одном из секторов госпиталя. До прибытия подразделений медики самостоятельно вывели большую часть условных пациентов. Еще 2 человека остались в задымленном помещении госпиталя. Этих пострадавших с помощью спасустройств спасли звенья газодымозащитной службы и передали скорой помощи. Одну из пострадавших поместили в защитный бокс для транспортировки инфицированных больных.
По итогам учений принято решение об организации постоянного круглосуточного дежурства пожарно-спасательного отделения на территории госпиталя.
ИСТОЧНИК KP.RU