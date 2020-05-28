2020-05-28T20:13:34+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл у собутыльника портмоне

Ему назначено 1 год лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
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В мкр. Новоугольный житель Донского вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Увидев в руках знакомого портмоне с деньгами, он вырвал его. С места преступления мужчина скрылся. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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