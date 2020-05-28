Населенные пункты Большой Тулы обработали от борщевика Сосновского
Обработка проходит механизированным способом
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В поселках Плеханово и Ленинский, а также в селах Хрущево и Обидимо прошла обработка очагов произрастания борщевика Сосновского. Работы провели с помощью опрыскивателей.
Гашение борщевика производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ.
С начала недели подрядчик обработал ул. Фруктовая и Фестивальная в поселке Горелки, сквер "Левша", в поселке Октябрьском - территории проездов 6, 10, 12.
ИСТОЧНИК KP.RU