28 Май 2020 2020-05-28T19:58:10+03:00

Индекс административного давления снизился в регионе с 4,5 до 3,5

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Тульская область названа в числе регионов с наименьшим давлением на бизнес. Регион занимает 23 место в рейтинге из 85. Таким образом, Тульская область поднялась в рейтинге на 47 позиций. Индекс административного давления снизился в регионе с 4,5 до 3,5.

Это произошло благодаря активному применению к субъектам бизнеса предупреждений как меры наказания за впервые совершенные административные правонарушения, снижения количества плановых и внеплановых проверок, проведения большой разъяснительной работы с предпринимателями.

Также по рейтингу административного давления значительно повысил свои показатели ряд надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU