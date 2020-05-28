В Тульской области подготовили 1 922 койки для пациентов с коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T19:04:37+03:00

1 июня к приему больных будут готовы еще 208 коек

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В Тульской области готовы 1 922 койки для пациентов с коронавирусом. В стационарах проходят лечение 1430 пациентов. 1 июня к приему больных будут готовы еще 208 коек госпиталя в манеже стадиона «Арсенал.

Инфекционный госпиталь на 120 коек развёрнут в Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н. Толстого. Стационар принимает больных с 18 мая. Сюда переводят пациентов из других инфекционных госпиталей на второй этап лечения - тех, кто прошел курс лечения, имеет улучшение состояния и не нуждается в кислородной поддержке.

Под стационар инфекционного госпиталя на базе областной психиатрической больницы в поселке Петровский передано 176 коек. Первый корпус на 88 мест принял первых пациентов 19 мая. А 28 мая прием пациентов начал второй корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU