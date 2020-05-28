Шесть тульских лагерей готовы к приему детей

28 Май 2020 2020-05-28T18:29:58+03:00

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Шесть загородных лагерей в Туле готовы к приему детей: «Орленок», «Березка», «Им. Саши Чекалина», «Дружба», «Солнечный», «Новая волна».

Дачи отремонтировали, закупили дезинфицирующие средства и индивидуальные средства защиты. Привели в порядок после зимы территории, спортивные объекты, кронировали деревья, проведена акарицидная обработка, обеспечена работа инженерных коммуникаций и систем.

Кроме того, проверена работоспособность всех систем противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, работа камер наружного видеонаблюдения.

Открытие лагерей дневного пребывания планируется в августе и в период осенних каникул.

Летом отдохнут более 14 тысяч детей. Около 950 человек - за 2 смены в загородных муниципальных лагерях, подведомственных управлению образования.

ИСТОЧНИК KP.RU