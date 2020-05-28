В Тульской области директор продуктового магазина не платил запрлату продавцу

28 Май 2020 2020-05-28T18:20:02+03:00

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Жительница Кимовска обратилась в прокуратуру. Она рассказала, что работала в продуктовом магазине, принадлежащем ООО «Весна». Однако трудовой договор с ней заключен не был, зарплата не выплачена.

Прокуратура внесла генеральному директору юридического лица представление. Также в отношении руководителя общества возбудила дело по статье "уклонение от оформления трудового договора".

Вопрос выплаты заявительнице зарплаты за фактически отработанное в магазине время межрайонная прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU