В Тульской области убрали стихийную свалку после вмешательства прокуратуры

28 Май 2020 2020-05-28T18:05:39+03:00

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В поселке Черепеть Суворовского района по ул. Первомайской находилась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

Однако администрация МО Северо-Западное не приняла меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. К таким выводам пришла прокуратура.

Глава муниципального образования получил представление. Также было возбуждено в отношении должностного лица администрации дело по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU