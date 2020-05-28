В Тульской области убрали стихийную свалку после вмешательства прокуратуры
Глава муниципального образования получил представление
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В поселке Черепеть Суворовского района по ул. Первомайской находилась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Однако администрация МО Северо-Западное не приняла меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. К таким выводам пришла прокуратура.
Глава муниципального образования получил представление. Также было возбуждено в отношении должностного лица администрации дело по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU