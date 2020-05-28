Директора школы в Тульской области обвиняют в мошенничестве

28 Май 2020 2020-05-28T17:22:05+03:00

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Директора одной из школ Веневского района обвиняется в мошенничестве. Женщина получила от фиктивно трудоустроенных работников школы 129 тысяч рублей. Деньги были выплачены им в качестве зарплаты. Женщина распорядилась полученной суммой по своему усмотрению.

Ущерб полностью возмещен фигуранткой уголовного дела на стадии предварительного расследования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU