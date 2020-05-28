28 Май 2020 2020-05-28T17:01:37+03:00

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В Туле лже-соцработники украли у 95-летней пенсионерки 800 тысяч рублей. Мошенницы пришли домой к пожилой женщине и сообщили о необходимости проверки жилья.

Гостьи воспользовались тем, что кроме хозяйки квартиры в доме никого не было, отвлекли ее разговорами и просьбами ответить на вопросы анкеты. Это позволило им найти сбережения пенсионерки и тайно забрать их. Позднее тулячка обнаружила отсутствие денег и обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские напоминают тулякам о необходимости проверять личности неизвестных людей, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище, особенно в случае предложения с их стороны товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU