Туляки стали чаще обращаться с просьбой обеспечить их бесплатными продуктами

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:00+03:00

Продуктовые наборы уже получили более 30 тысяч семей

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В последние дни жители Тульской области стали часто обращаться с просьбой обеспечить их бесплатными продуктовыми наборами. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона.

Если гражданин (семья) относится к одной из социально уязвимых категорий, им необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания по месту проживания.

К таким категориям относятся малоимущие многодетные семьи, одинокие малоимущие матери и одинокие малоимущие родители с детьми-инвалидами, одиноко проживающие инвалиды-колясочники и граждане старше 85 лет.

Оставить заявку, а также получить дополнительную информацию жители могут получить по многоканальному телефону координационного центра: 8-800-200-52-26.

Отметим, что продуктовые наборы уже получили более 30 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU