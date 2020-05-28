В Туле появятся две новые автостанции

28 Май 2020 2020-05-28T16:20:53+03:00

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В Туле появятся 2 новые автостанции. Одна из них - «Восточная» на улице Оборонной, 83. Еще одна - «Северная» на ул. Октябрьской в районе дома №229.

Автостанции должны снизить загруженность центральных городских улиц. Рядом с ними проходит более 10 маршрутов общественного транспорта. Это позволит сделать удобный доступ к автостанциям.

Автостанция «Восточная» будет обслуживать 8 межмуниципальных маршрутов (Киреевск, Шатск, Шварц, Кимовск и Болохово). Объект будет принимать ежедневно 220 рейсов.

Автостанция «Северная» будет отправлять и принимать автобусы в Москву, Венев, Новогурово, Поповку, Анишино, Берники, Ленинский, Малахово, Ревякино (всего 7 межмуниципальных и 3 межрегиональных маршрута). Транспортный узел будет принимать ежедневно 190 рейсов.

Строительство автостанций находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU