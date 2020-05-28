Тулячка заколола ножом сожителя
Решается вопрос о заключении ее под стражу
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23-летняя пьяная жительница Тулы несколько раз ударила в грудную клетку своего 42-летнего сожителя. Девушка схватилась за нож после конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В следственном отделе по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU