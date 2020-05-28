Тулячка заколола ножом сожителя

28 Май 2020 2020-05-28T15:01:00+03:00

Решается вопрос о заключении ее под стражу

Изменить размер текста: A A

23-летняя пьяная жительница Тулы несколько раз ударила в грудную клетку своего 42-летнего сожителя. Девушка схватилась за нож после конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В следственном отделе по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU