Репетиция Парада Победы 2020 в Туле: тренировки начнутся с 3 июня

28 Май 2020 2020-05-28T14:29:47+03:00

28 мая состоялось совещание по проведению парада в городе-герое Туле

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Тренировки Парада Победы 2020 в Туле начнутся с 3 июня. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

106-я воздушно-десантная дивизия уже уточнила состав участников парада. Планируется дополнительное прибытие техники, которая будет задействована на мероприятии.

Председателю комитета по региональной безопасности поручено совместно с Управлением МЧС организовать дезинфекцию мест проведения тренировок и репетиций парада.

ИСТОЧНИК KP.RU