Репетиция Парада Победы 2020 в Туле: тренировки начнутся с 3 июня
28 мая состоялось совещание по проведению парада в городе-герое Туле
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Тренировки Парада Победы 2020 в Туле начнутся с 3 июня. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
106-я воздушно-десантная дивизия уже уточнила состав участников парада. Планируется дополнительное прибытие техники, которая будет задействована на мероприятии.
Председателю комитета по региональной безопасности поручено совместно с Управлением МЧС организовать дезинфекцию мест проведения тренировок и репетиций парада.
ИСТОЧНИК KP.RU