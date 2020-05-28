Выпускники тульских центров образования получат золотые знаки ГТО

28 Май 2020 2020-05-28T14:02:20+03:00

Их вручение было несколько раз отложено из-за ограничений

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53 человека получат высшие награды комплекса «Готов к труду и обороне». Их вручение было несколько раз отложено из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В центр пришли золотые знаки V ступени за 4 квартал 2019 года. Для получения знака необходимо связаться по телефону: 8 (980) 723-59-59.

Золотые знаки ГТО вручат 27-28 мая. Учащиеся будут прибывать для получения знака по одному с интервалом в 10 минут и с соблюдением масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU