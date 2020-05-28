В Туле скончалась из-за коронавируса санитарка инфекционного госпиталя
Почти месяц врачи боролись за ее жизнь
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В Туле скончалась санитарка инфекционного госпиталя областной клинической больницы Ирина Чепель. У нее был подтвержден коронавирус.
Ирина Робертовна заболела в конце апреля, лечилась на дому. Через 10 дней ее госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии.
В день поступления у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Почти месяц коллеги-врачи боролись за ее жизнь, однако пациентка скончалась на 59 году жизни от пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU