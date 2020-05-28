В Туле откроются семь мест отдыха

28 Май 2020 2020-05-28T13:17:01+03:00

Туляки смогут их посетить после снятия ограничений

Изменить размер текста: A A

В Туле готовят к открытию 7 мест отдыха. Водолазы проверили водоемы, также проведено санитарно-эпидемиологическое обследование воды и песка, выполнена акарицидная и дератизационная обработка, отсыпка песком.

На всех пляжах привели в порядок спасательные посты. Подготовлены к работе спасатели и медработники. Пляжи и зоны отдыха откроют для посещения после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В перечень мест отдыха населения на водоемах и реках в Туле вошли:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

ИСТОЧНИК KP.RU