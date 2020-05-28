В Туле представитель цыганского этноса попался на кражах из автомобилей
Он вытащил аккумулятор и магнитолу
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Представитель цыганского этноса совершал кражи из машин на территории Пролетарского округа города. Он забирал любое имущество, которое мог похитить.
В одном случае он вытащил аккумулятор из припаркованного автомобиля ВАЗ-2101, в другом – разбил стекло в микроавтобусе и украл магнитолу.
Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. 19-летний ранее судимый молодой человек подозреваемый признался в содеянном.
В полиции выясняют детали случившегося. Мужчину проверяют на причастность к другим кражам из транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU