В Туле представитель цыганского этноса попался на кражах из автомобилей

28 Май 2020 2020-05-28T12:31:16+03:00

Он вытащил аккумулятор и магнитолу

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Представитель цыганского этноса совершал кражи из машин на территории Пролетарского округа города. Он забирал любое имущество, которое мог похитить.

В одном случае он вытащил аккумулятор из припаркованного автомобиля ВАЗ-2101, в другом – разбил стекло в микроавтобусе и украл магнитолу.

Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. 19-летний ранее судимый молодой человек подозреваемый признался в содеянном.

В полиции выясняют детали случившегося. Мужчину проверяют на причастность к другим кражам из транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU