Кампус тульского педуниверситета продезинфицировали
Территорию ТГПУ им Л.Н. Толстого, а также места общего пользования общежития продезинфицировали сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области. В обеззараживании помещений и территорий использовали хлорированный раствор.
Санобработку провели после того, как был выявлен случай заболевания студентки международного факультета коронавирусной инфекцией.
Также на строгий карантин было отправлено 5 человек, которые непосредственно с ней контактировали. Весь этаж общежития находится в повышенном режиме самоизоляции. Санитарная обработка проводится ежедневно.
В обеззараживании помещений и территорий использовался хлорированный раствор.
ИСТОЧНИК KP.RU