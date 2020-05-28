Кампус тульского педуниверситета продезинфицировали

28 Май 2020 2020-05-28T11:45:27+03:00

В общежитии, где зафиксирован коронавирус, обработаны места общего пользования

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Территорию ТГПУ им Л.Н. Толстого, а также места общего пользования общежития продезинфицировали сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области. В обеззараживании помещений и территорий использовали хлорированный раствор.

Санобработку провели после того, как был выявлен случай заболевания студентки международного факультета коронавирусной инфекцией.

Также на строгий карантин было отправлено 5 человек, которые непосредственно с ней контактировали. Весь этаж общежития находится в повышенном режиме самоизоляции. Санитарная обработка проводится ежедневно.

В обеззараживании помещений и территорий использовался хлорированный раствор.

ИСТОЧНИК KP.RU