Губернатор региона поздравил туляков с Днем пограничника
Сегодня, 28 мая, туляки отмечают День пограничника. В связи с этим праздником жителей региона официально поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
- Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа требует особой ответственности, выдержки и мужества.
Опираясь на многолетние традиции своей службы, вы надежно защищаете рубежи нашего государства. Пресекаете любые попытки нарушить границы России и вносите серьезный вклад в борьбу с преступностью и международным терроризмом.
Благодарю ветеранов и действующих военнослужащих пограничных войск за самоотверженность, доблесть и верность присяге.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в службе на благо России!, - так прозвучало поздравление от главы региона
ИСТОЧНИК KP.RU