Губернатор региона поздравил туляков с Днем пограничника

28 Май 2020 2020-05-28T09:39:13+03:00

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Сегодня, 28 мая, туляки отмечают День пограничника. В связи с этим праздником жителей региона официально поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа требует особой ответственности, выдержки и мужества.

Опираясь на многолетние традиции своей службы, вы надежно защищаете рубежи нашего государства. Пресекаете любые попытки нарушить границы России и вносите серьезный вклад в борьбу с преступностью и международным терроризмом.

Благодарю ветеранов и действующих военнослужащих пограничных войск за самоотверженность, доблесть и верность присяге.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в службе на благо России!, - так прозвучало поздравление от главы региона

ИСТОЧНИК KP.RU