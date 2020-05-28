2020-05-28T09:19:34+03:00
Общество

28 мая в Туле разогреет до +20 градусов

В Туле и области ожидается пасмурная, но довольно теплая погода
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 28 мая, в Туле ожидается пасмурная, но очень теплая погода. Так, в дневное время температура поднимется до +19...+20°C, вечером столбик термометра немного опустится до +15...+18°C.

Ветер будет дуть слабый юго-восточный со скоростью до 2,5 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 747 мм.рт.ст.

Ночью же в Туле температура немного упадет до +13…+14°C,и пойдут осадки. Завтра же, 29 мая, в области продолжатся осадки в виде дождя, которые прольются в течение всего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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