Весенний призыв: более 1 500 жителей Тульской области отправятся служить в армию
Более 1 500 жителей Тульской области отправятся в ряды Вооруженных сил России. В основном, ребята будут служить на территории Западного военного округа во всех родах и видах войск.
Из-за коронавируса доставка призывников на сборный пункт области от военных комиссариатов муниципалитетов будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм.
Их будут перевозить на автотранспорте, который проходит специальную обработку. На сборном пункте проводится дезинфекция.
Потоки сотрудников и призывников разделены. Каждый призывник, доставленный на сборный пункт области для отправки в войска, проходит барьерный контроль с обязательным измерением температуры тела.
После чего тестируется на COVID-19. Только после получения отрицательного результата с призывниками на сборном пункте проводятся дальнейшие мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU