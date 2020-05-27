Весенний призыв: более 1 500 жителей Тульской области отправятся служить в армию

27 Май 2020 2020-05-27T17:59:01+03:00

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Более 1 500 жителей Тульской области отправятся в ряды Вооруженных сил России. В основном, ребята будут служить на территории Западного военного округа во всех родах и видах войск.

Из-за коронавируса доставка призывников на сборный пункт области от военных комиссариатов муниципалитетов будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм.

Их будут перевозить на автотранспорте, который проходит специальную обработку. На сборном пункте проводится дезинфекция.

Потоки сотрудников и призывников разделены. Каждый призывник, доставленный на сборный пункт области для отправки в войска, проходит барьерный контроль с обязательным измерением температуры тела.

После чего тестируется на COVID-19. Только после получения отрицательного результата с призывниками на сборном пункте проводятся дальнейшие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU