2020-05-27T17:50:31+03:00
Происшествия

В Туле из зала пригородных касс вокзала мужчина умыкнул чужой мобильник

Он покупал в кассе билет после потерпевшей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЛО МВД России на станции ТулаФото: ЛО МВД России на станции Тула
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Женщина оставила смартфон в зале пригородных касс вокзала. При просмотре записей с камер видеонаблюдения транспортные полицейские выяснили, что телефон присвоил гражданин, покупавший в кассе билет после потерпевшей.

Ориентировку на подозреваемого незамедлительно передали наряду сопровождения, и полицейские в том же электропоезде по приметам выявили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Ельца Липецкой области. При проведении личного досмотра и в присутствии понятых у мужчины изъяли телефон заявительницы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Материалы дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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