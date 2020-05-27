В Туле из зала пригородных касс вокзала мужчина умыкнул чужой мобильник

27 Май 2020 2020-05-27T17:50:31+03:00

Он покупал в кассе билет после потерпевшей

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Женщина оставила смартфон в зале пригородных касс вокзала. При просмотре записей с камер видеонаблюдения транспортные полицейские выяснили, что телефон присвоил гражданин, покупавший в кассе билет после потерпевшей.

Ориентировку на подозреваемого незамедлительно передали наряду сопровождения, и полицейские в том же электропоезде по приметам выявили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Ельца Липецкой области. При проведении личного досмотра и в присутствии понятых у мужчины изъяли телефон заявительницы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Материалы дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU