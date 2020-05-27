28 мая поселок Косая Гора останется без воды

27 Май 2020 2020-05-27T17:30:18+03:00

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28 мая в поселке Косая Гора по ряду адресов ограничат подачу холодной воды. В 13.30 будут менять пожарный гидрант на ул. Пушкина, д.26. Подачу воды на этой улице временно приостановят для домов №18-26 и 15-19. Планируемый срок окончания работ – 15.30.

В 14.00 на ул. Дронова, д.12 также заменят пожарный гидрант. Временно подачу воды приостановят для домов №6-18 и 5-11 по указанной улице. Планируемый срок окончания работ – 16.00.

При необходимости жителей указанных домов просят запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU