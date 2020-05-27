Виновнику смертельного ДТП в Туле, в котором погибли сотрудники ФСИН, суд ужесточил наказание

27 Май 2020 2020-05-27T17:01:54+03:00

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В марте суд признал виновным 39-летнего жителя Новомосковска в нарушении ПДД при управлении автомобилем. Мужчина на высокой скорости выехал на перекресток при запрещающем сигнале светофора. После того как он не уступил дорогу автомобилю ФСИН, произошло столкновение. В ДТП погибли 2 сотрудника ведомства и обвиняемый, которого они перевозили.

Виновнику аварии было назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд лишил его на 3 года прав.

Не согласившись с мягкостью назначенного приговором суда наказания, прокурор принес апелляционное представление, а потерпевшие апелляционные жалобы.

Суд ужесточил наказание осужденному до 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU