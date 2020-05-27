В Тульской области начальник отделения почтовой связи присвоила почти 400 тысяч рублей
В Арсеньевском районе начальник отделения почтовой связи обвиняется в присвоении. Женщина не внесла сведения в единую автоматизированную систему о почтовых отправлениях с наложным платежом о получении денежного «подкрепления» для соцвыплат и пенсий, а также о продаже товаров в отделении почтовой связи. Полученные деньги - свыше 350 тысяч рублей – оставила себе.
Являясь по совместительству начальником другого отделения почтовой связи женщина аналогичным способом присвоила более 43 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU