В Тульской области задержали закладчика с крупной партией героина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: УМВД России по Тульской области
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В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке сбыта героина. 35-летний мужчина сбыл через «закладки» 3 свёртка.
Ещё 17 полицейские в присутствии понятых обнаружили у мужчины. В дальнейшем при обыске в съемной квартире злоумышленника также в присутствии понятых сотрудники УКОН обнаружили и изъяли почти 0,5 кг героина.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Выясняются детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU