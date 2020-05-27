В Тульской области задержали закладчика с крупной партией героина

27 Май 2020 2020-05-27T16:04:13+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке сбыта героина. 35-летний мужчина сбыл через «закладки» 3 свёртка.

Ещё 17 полицейские в присутствии понятых обнаружили у мужчины. В дальнейшем при обыске в съемной квартире злоумышленника также в присутствии понятых сотрудники УКОН обнаружили и изъяли почти 0,5 кг героина.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Выясняются детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU