27 Май 2020 2020-05-27T15:52:36+03:00

Речь об школах, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие университеты России

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Школы Тульской области названы в числе лучших в России и ЦФО. Таковы результаты исследования рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В исследование вошли школы, выпускники которых наиболее успешно поступают в лучшие университеты России из рейтинга RAEX.

Лицей №2 им. Б.А. Слободскова оказался в топ-200 лучших школ страны и занял 8 строчку в топ-20 школ в ЦФО (без учета г. Москвы). Кроме того, школа появилась одновременно в топ-10 в «техническом» и «гуманитарном» списках.

На 3 месте в рейтинге лучших гуманитарных школ ЦФО (без учета Москвы) оказалась гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских ( Тула).

Тульский ЦО №1 вошел в топ-10 школ ЦФО (без учета Москвы) по направлению «Медицина».

В первой тройке рейтинга школ региона, преуспевающих в подготовке выпускников к поступлению в лучшие вузы страны:

- Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова (г. Тула)

- Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е. (г. Тула).

- Центр образования - гимназия № 11 (г. Тула).

ИСТОЧНИК KP.RU