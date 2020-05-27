У семьи беличьих обезьян из тульского экзотариума произошло пополнение

27 Май 2020 2020-05-27T15:43:14+03:00

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У семьи беличьих обезьян из тульского экзотариума пополнение. Это событие произошло впервые за всю историю зоопарка. До недавнего времени в вольере по соседству с капибарой, проживала группа из 5 взрослых особей - 1 самец и 4 самки.

Малышу саймири всего 2 недели. Сейчас он уже активно познает мир, но пока не покидает спину мамы. Через 1-2 он начнет делать свои первые шаги.

Мать трогательно заботится о своём малыше и не закончит его опекать даже после того, как он повзрослеет. Пол детеныша пока неизвестен, осмотреть его специалисты экзотариума смогут после того, как он начнет самостоятельно передвигаться и питаться.

ИСТОЧНИК KP.RU