В Туле на Епифанском шоссе столкнулись две легковушки: пострадали два человека
Один из водителей был пьян
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 мая около 11:10 в Туле на улице Епифанское шоссе в районе д. 28 произошло ДТП. 51-летний пьяный мужчина на "Фольксваген Транспортер" на встречной полосе столкнулся с "Рено Сандеро" под управлением 70-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали пассажир "Фольксвагена", 40-летний мужчина, и пассажир "Рено", 63-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU