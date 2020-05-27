В Туле на Епифанском шоссе столкнулись две легковушки: пострадали два человека

27 Май 2020 2020-05-27T14:49:19+03:00

Один из водителей был пьян

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27 мая около 11:10 в Туле на улице Епифанское шоссе в районе д. 28 произошло ДТП. 51-летний пьяный мужчина на "Фольксваген Транспортер" на встречной полосе столкнулся с "Рено Сандеро" под управлением 70-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажир "Фольксвагена", 40-летний мужчина, и пассажир "Рено", 63-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU