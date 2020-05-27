2020-05-27T12:51:55+03:00
Происшествия

Житель Тульской области втянул в преступление знакомого таксиста и ограбил пенсионерку

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Каменском районе стала жертвой грабежа 61-летняя жительница посёлка Новопетровский. По предварительным данным, похититель напал на женщину около магазина, вырвал у неё из рук сумку и скрылся.Его наживой стали 3 мобильных телефона и деньги в размере 1 500 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что злоумышленник покинул место грабежа на машине такси. По предварительным данным, таксист был не в курсе намерений мужчины. Пассажир просто попросил довезти его до центра посёлка и подождать. При этом поездка осуществлялась по знакомству, без оплаты услуг водителя.

Полицейские задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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