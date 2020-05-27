В Тульской области под колеса иномарки угодили женщина и подросток

27 Май 2020 2020-05-27T12:20:35+03:00

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26 мая в 22.30 на 33 км дороги «Быковка-Богородицк» Богородицкого района произошло ДТП. 21-летняя девушка на автомобиле «Грейт Волл» наехала на двух пешеходов: 53-летнюю женщину и 13-летнего мальчика.

По предварительной информации, они шли навстречу движущимся транспортным средствам по краю проезжей части вне населенного пункта. На их одежде не световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU