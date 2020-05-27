В Тульской области водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

27 Май 2020 2020-05-27T12:07:23+03:00

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26 мая в 11-00 на ул. Магистральной в Узловой произошло ДТП. Неизвестный водитель при повороте направо наехал на пешехода. 65-летний мужчина, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

После аварии автомобилист скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

Полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места происшествия. Им оказался 57-летний мужчина на автомобиле «Мицубиси Грандис».

ИСТОЧНИК KP.RU