2020-05-27T12:07:23+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Пешеход получил различные травмы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 мая в 11-00 на ул. Магистральной в Узловой произошло ДТП. Неизвестный водитель при повороте направо наехал на пешехода. 65-летний мужчина, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

После аварии автомобилист скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

Полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места происшествия. Им оказался 57-летний мужчина на автомобиле «Мицубиси Грандис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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