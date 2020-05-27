Прокуратура Тульской области не нашла нарушений в выплатах медработникам Новомосковской больницы

27 Май 2020 2020-05-27T11:50:45+03:00

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Напомним, ранее медработники приемного покоя ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница записали видеообращение, в котором пожаловались на снижение зарплаты.

Прокуратура Тульской области провела проверку по данному факту. Она показала: нарушения прав работников на оплату труда не подтвердились, основания для принятия мер прокурорского реагирования нет.

При этом представителями различных ведомств провели встречу с трудовым коллективом больницы. Им разъяснили основания для производства стимулирующих выплат.

Вопросы соблюдения трудовых прав медицинских работников на оплату труда, в том числе на получение стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19, находятся на особый контроль в прокуратура области взяла на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU