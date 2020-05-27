2020-05-27T09:51:00+03:00
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Ординаторскую тульского госпиталя в манеже «Арсенала» оборудовали компьютерной техникой

Медики смогут заносить информацию о пациентах в региональную систему здравоохранения
Мария ВЛАСОВА
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Ординаторскую тульского инфекционного госпиталя в манеже «Арсенала» оборудовали компьютерной техникой. Ноутбуки, многофункциональные устройства и сетевые фильтры передали социальные партнеры.

С помощью новой техники врачи и медсестры будут заносить информацию о пациенте в региональную систему здравоохранения.

Также от соцпартнеров в Тульскую область поступило более 1 млн медицинских масок. Их распределят между медучреждениями, исходя из заявленных ими потребностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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