В Тульской области сгорела дача: есть пострадавший

27 Май 2020 2020-05-27T09:18:36+03:00

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27 мая в СНТ Южное Веневского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:58.

К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться за 5 минут.

В результате происшествия пострадал человек, дача выгорела внутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU