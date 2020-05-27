В Тульской области сгорела дача: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 мая в СНТ Южное Веневского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:58.
К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться за 5 минут.
В результате происшествия пострадал человек, дача выгорела внутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU