Туляк пытался расплатиться фальшивкой в продуктовом магазине
Мужчина заключен под стражу
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Туляка обвиняют в сбыте заведомо поддельного банковского билета Центрального банка РФ. Мужчина купил поддельную купюру достоинством 5 тысяч рублей и хранил ее в целях сбыта по месту своего жительства в Пролетарском районе Тулы.
Усомнившись в подлинности, предъявленной для оплаты покупок пятитысячной купюры, продавец круглосуточного продовольственного магазина вызвала сотрудников полиции. После этого покупателя задержали.
Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU