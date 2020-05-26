Туляк пытался расплатиться фальшивкой в продуктовом магазине

26 Май 2020 2020-05-26T20:02:59+03:00

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Туляка обвиняют в сбыте заведомо поддельного банковского билета Центрального банка РФ. Мужчина купил поддельную купюру достоинством 5 тысяч рублей и хранил ее в целях сбыта по месту своего жительства в Пролетарском районе Тулы.

Усомнившись в подлинности, предъявленной для оплаты покупок пятитысячной купюры, продавец круглосуточного продовольственного магазина вызвала сотрудников полиции. После этого покупателя задержали.

Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU